В России будут содействовать в переезде для зарегистрированных в службе занятости

Российский президент Владимир Путин подписал закон, которым расширятся круг получателей услуги по содействию безработным в переезде для трудоустройства.

Об этом следует из документа на портале правовой информации. Он был разработан кабмином РФ и направлен на стимулирование трудовой миграции.

Закон предполагает, что за услугой по содействию в переезде для трудоустройства смогут обратиться не только граждане, признанные безработными, но и те, кто зарегистрирован в службе занятости в качестве ищущих работу и готовы переехать для трудоустройства.

Напомним, еще в апреле текущего года уровень безработицы в России составлял 4% или 3 млн граждан. "Это рекордно низкий уровень для РФ", - сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Но в начале июня ситуация на рынке труда начала усложняться.