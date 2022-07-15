Количество бюджетных мест в вузах могут привязать к потребностям экономики

В законе о занятости населения России может появиться несколько новых статей, которые усиливают взаимодействие центров занятости с образовательными учреждениями.

Одна из статей предполагает влияние служб занятости на распределение бюджетных мест в вузах и колледжах, говорится в предварительной версии проекта поправок в закон о занятости.

Службы занятости смогут согласовывать контрольные показатели приема на обучение по профессиям, специальностям, направлениям подготовки за счет бюджетных средств, а также участвовать в распределении бюджетных мест по образовательным учреждениям. При принятии решений о распределении бюджетных мест будет учитываться в том числе "оценка эффективности удовлетворения потребностей экономики в трудовых ресурсах" на основе данных о трудоустройстве выпускников, т. е. соответствие профиля образования фактически выполняемой работе, а также баланс потенциального предложения на рынке труда и спроса на рабочую силу.

В настоящее время кабмин РФ ведет мониторинг трудоустройства выпускников. Это деперсонализированные сведения, которые говорят, какова средняя заработная плата выпускников тех или иных направлений по разным годам выпуска, какой процент выпускников был трудоустроен. Эти данные в целом используются Минобрнауки для оценки работы вузов, а также при прогнозировании ситуации на рынке труда.

Помимо этого, законопроект предусматривает комплексное регулирование трудоустройства выпускников. Службы занятости взаимодействуют с центрами карьеры в вузах и содействуют в организации стажировок, сообщают "Ведомости".