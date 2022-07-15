Количество бюджетных мест в вузах могут привязать к потребностям экономики

15 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Мы всерьез пока ничего не начинали"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
приемная комиссия, абитуриенты, поступление (2017) | Фото: infox.ru

Количество бюджетных мест в вузах могут привязать к потребностям экономики

В законе о занятости населения России может появиться несколько новых статей, которые усиливают взаимодействие центров занятости с образовательными учреждениями.

Одна из статей предполагает влияние служб занятости на распределение бюджетных мест в вузах и колледжах, говорится в предварительной версии проекта поправок в закон о занятости.

Службы занятости смогут согласовывать контрольные показатели приема на обучение по профессиям, специальностям, направлениям подготовки за счет бюджетных средств, а также участвовать в распределении бюджетных мест по образовательным учреждениям. При принятии решений о распределении бюджетных мест будет учитываться в том числе "оценка эффективности удовлетворения потребностей экономики в трудовых ресурсах" на основе данных о трудоустройстве выпускников, т. е. соответствие профиля образования фактически выполняемой работе, а также баланс потенциального предложения на рынке труда и спроса на рабочую силу.

В настоящее время кабмин РФ ведет мониторинг трудоустройства выпускников. Это деперсонализированные сведения, которые говорят, какова средняя заработная плата выпускников тех или иных направлений по разным годам выпуска, какой процент выпускников был трудоустроен. Эти данные в целом используются Минобрнауки для оценки работы вузов, а также при прогнозировании ситуации на рынке труда.

Помимо этого, законопроект предусматривает комплексное регулирование трудоустройства выпускников. Службы занятости взаимодействуют с центрами карьеры в вузах и содействуют в организации стажировок, сообщают "Ведомости".

Теги: вузы, образование, экономика



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети