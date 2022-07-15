В интернете могли оказаться данные клиентов СДЭК

У российского оператора экспресс-доставки документов и грузов СДЭК произошла новая утечка данных пользователей.

По данным Telegram-каналов компании Infosecurity (входит в ГК Softline) и "Утечки информации", данные объединены в три файла. Первый содержит более 160 млн записей. В них - Ф.И.О. и адрес электронной почты получателя, название компании отправителя, идентификатор отправителя/получателя, код пункта самовывоза. Второй файл включает более 30 млн строк с информацией о физических и юридических лицах, в том числе - Ф.И.О./название компании на русском и английском языках, телефоны, адрес электронной почты, почтовый адрес и др. Третий файл содержит более 90 млн строк с номерами телефонов, идентификаторами отправителя/получателя.

Как сообщила PR-директор СДЭК Анна Иоспа, сейчас проводится внутреннее расследование, выясняются обстоятельства.

В конце февраля сообщалось о другой утечке СДЭК, которая содержала файл с 466 млн строк с ID и телефонами и еще один с 822 млн строк с ID, Ф.И.О. и адресами электронной почты. СДЭК официально подтверждала факт утечки.

Вместе с предыдущей утечкой у СДЭК в сумме утекли данные десятков миллионов клиентов, что может стать рекордом на российском рынке, сообщает РБК.

Ранее служба безопасности сервиса доставки еды Delivery Club обнаружила утечку данных клиентов. В пресс-службе компании сообщили, что опубликованная информация включает в себя данные о заказах. Сведения не касаются банковских реквизитов.