15 Июля 2022
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встреча президента с руководством Госдумы и Совета Федерации (2018) | Фото: duma.gov.ru

Володин: отказ Украины от переговоров может обернуться потерей государственности

Отказ Киева от переговоров с Москвой о мире ухудшает перспективы сохранения государственности Украины.

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая перед депутатами Народного собрания ЛНР. По его словам, отказ от мирных переговоров не влияет на планы и действия России. "Но этот отказ непосредственно влияет на перспективы сохранения украинской государственности как таковой", - заявил Володин, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. 

"Вашингтон и Брюссель делают все для того, чтобы боевые действия продолжались, что называется, "до последнего украинца", все дальше закабаляют военными кредитами будущие поколения граждан Украины, используя их как расходный материал", —  отметил спикер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страна всерьез еще не приступала к действиям на территории Украины, при этом не отказываясь от мирных переговоров. Об этом глава государства рассказал во время встречи с руководителями фракций Госдумы.

Теги: Володин, Украина



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