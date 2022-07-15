Володин: отказ Украины от переговоров может обернуться потерей государственности

Отказ Киева от переговоров с Москвой о мире ухудшает перспективы сохранения государственности Украины.

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая перед депутатами Народного собрания ЛНР. По его словам, отказ от мирных переговоров не влияет на планы и действия России. "Но этот отказ непосредственно влияет на перспективы сохранения украинской государственности как таковой", - заявил Володин, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

"Вашингтон и Брюссель делают все для того, чтобы боевые действия продолжались, что называется, "до последнего украинца", все дальше закабаляют военными кредитами будущие поколения граждан Украины, используя их как расходный материал", — отметил спикер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страна всерьез еще не приступала к действиям на территории Украины, при этом не отказываясь от мирных переговоров. Об этом глава государства рассказал во время встречи с руководителями фракций Госдумы.