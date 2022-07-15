15 Июля 2022
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Политика В России За рубежом
Коллаж, санкции, график вниз (2022) | Фото: Накануне.RU

США разрешили сделки с Россией по удобрениям и медоборудованию

Министерство финансов Соединенных Штатов ослабило ограничения против России, разрешив проведение транзакций, связанных с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием.

Об этом следует из документа ведомства. "Все транзакции в отношении: производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих к ним или обновления программного обеспечения для медицинских устройств, профилактики, диагностики или лечение COVID-19, текущих клинических испытаний и других медицинских исследований разрешены", — сообщил Минфин США.

Министерство также временно разрешило проведение операций с бывшим подразделением "Газпрома", компанией Gazprom Germania и сняло санкции с дочерней компании "Альфа-банка" в Казахстане (JSC Alfa Bank). Транзакции с компанией SEFE Securing Energy for Europe GmbH разрешаются до 16 декабря. 

Ранее высокопоставленный чиновник Министерства финансов США заявил, что мировые цены на нефть могут вырасти на 40% - примерно до 140 долларов за баррель, если не будет принято ограничение цен на российскую нефть и снятие санкций, которые позволят осуществлять поставки ниже этой цены.

Теги: удобрения, санкции, медоборудование



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