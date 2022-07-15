15 Июля 2022
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Общество Челябинская область
Праздник Сабантуй в Челябинской области (2022) | Фото: telegram-канал ПУЛ N74 / t.me/poolN74

Сабантуй-2022 на Южном Урале: праздник национальных культур прошел под крылом самолета

На Южном Урале окончание посевной отметили с широким размахом праздником плуга – Сабантуем. Мероприятие провели впервые за два года, после снятия ковидных ограничений. 25 тысяч гостей, в том числе из Татарстана и Башкортостана, собрались на площадке спортивного аэродрома Калачева в Копейском городском округе Челябинской области, всех приветствовал губернатор Алексей Текслер, который заявил, что традиционный праздник перерос свои национальные рамки, передает корреспондент Накануне.RU.

Текслер обратился с поздравлением и отметил, что в этом году аграрии хорошо потрудились и заложили прочную основу для будущего урожая – только яровыми культурами засеяли свыше 1,8 миллиона гектаров.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на празднике Сабантуй(2022)|Фото: telegram-канал ПУЛ N74 / t.me/poolN74

“Как всегда, фермеры и сельхозпредприятия применили все свои знания и ресурсы, чтобы обеспечить продовольственную безопасность региона и нашей страны. За эту надежность в любые времена – спасибо всем, кто трудится на земле, обслуживает технику, из года в год возделывает южноуральские поля”, – сказал в обращении губернатор области.

Он заявил, что “Сабантуй” давно стал “общим” для всех народов области. Все главы территорий хотели провести праздник у себя, но в этот раз выбора пал на Копейск и не зря, пригодился и аэродром. Как заявили организаторы, места проведения год от года будут чередоваться.

Праздник Сабантуй в Челябинской области(2022)|Фото: telegram-канал ПУЛ N74 / t.me/poolN74

Глава региона осмотрел экспозиции традиционных поселений татар, башкир и казахов, а затем принял участие в официальной церемонии открытия Сабантуя, Алексей Текслер также поздравил всех мусульман с праздником Курбан-байрам.

В этом году Сабантуй организовали с размахом – разнообразная программа увеселений, городок юрт, своеобразный музей национального быта прямо под открытым небом, тут и старинные сундуки и потрясающие полотенца ручной работы, вышитые национальные костюмы. На мастер-классах всех желающих обучали плести пояса, создавать уникальные национальные украшения, чеканить монеты и даже стрелять из лука.

"Для нас это большой праздник, — говорит и.о. клубной системы Кунашакского района Лилия Хажеева. — После большой работы столы накрыты и идет праздник с песнями и плясками. В этом году мы все особенно рады собраться здесь".

Гости с удовольствием смотрели на соревнования настоящих батыров, на Сабантуе прошел турнир по национальной борьбе на поясах “Кореш”. Главным судьей соревнований стал заслуженный тренер России Морис Юсупов.

Праздник Сабантуй в Челябинской области(2022)|Фото: telegram-канал ПУЛ N74 / t.me/poolN74

На празднике угощали традиционными блюдами тюркских народов, тут и чак-чак, и шушбере – пельмени, обжаренные в большом количестве жира, бешбармак, шаньги, более ста рецептов в меню праздника.

Но мероприятие не ограничивалось этническими мотивами - в небо поднялся ЯК- 52, прошла выставка авиатехники (АН-2, ЯК-52 и ЯК-18Т), представленной ДОСААФ. Так что локация на аэродроме была совсем не случайной.

Праздник Сабантуй в Челябинской области(2022)|Фото: telegram-канал ПУЛ N74 / t.me/poolN74

Культурный обмен прокомментировали в минкульте области. “Наша задача объединять людей, для этого и создаются подобные мероприятия”, – делится министр культуры Алексей Бетехтин.

Напомним, что организаторами мероприятия выступили Министерство культуры Челябинской области, ОГБУК “Дом дружбы народов Челябинской области”, Конгресс татар Челябинской области, Башкирский Куралтай. Областной Сабантуй проводился​ при поддержке губернатора Челябинской области.

Праздник Сабантуй в Челябинской области(2022)|Фото: telegram-канал ПУЛ N74 / t.me/poolN74

Теги: сабантуй, текслер, челябинская область, южный урал



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