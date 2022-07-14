14 Июля 2022
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ключи, квартира, дом, жилье, социальное жилье (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Семьи погибших военных получат право на предоставление жилья

Семьи погибших или почивших военнослужащих будут признаны нуждающимися в новом жилье. Соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин. 

Согласно документу, размер общей площади нового жилья основывается на составе семьи почившего на момент его смерти. Учитываются и дети, рожденные после кончины военного, если в отношении них установлено отцовство.

Напомним, что сегодня президент РФ также подписал указ об индексации военной пенсии на 10%, начиная с 1 июня.

Теги: военные, смерть, жилье, семья



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