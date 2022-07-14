Народная милиция Луганска взяла под контроль еще два населенных пункта ДНР

Вооруженные силы РФ и народная милиция ЛНР установили контроль над двумя населенными пунктами ДНР. Как сообщил представитель военного ведомства ЛНР Иван Филипоненко, речь идет о Стряповке и Новой Каменке.

По его словам, противник понес значительные потери как в технике, так и в живой силе. Сейчас наступление все еще продолжается.

Напомним, что вчера армия Украины нанесла массированный удар по военной части противовоздушной обороны ЛНР, которая защищает небо над Луганском.