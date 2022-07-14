16 Июля 2022
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Z, СВО, спецоперация, военный (2022) | Фото: Минобороны РФ

Народная милиция Луганска взяла под контроль еще два населенных пункта ДНР

Вооруженные силы РФ и народная милиция ЛНР установили контроль над двумя населенными пунктами ДНР. Как сообщил представитель военного ведомства ЛНР Иван Филипоненко, речь идет о Стряповке и Новой Каменке.

По его словам, противник понес значительные потери как в технике, так и в живой силе. Сейчас наступление все еще продолжается.

Напомним, что вчера армия Украины нанесла массированный удар по военной части противовоздушной обороны ЛНР, которая защищает небо над Луганском.

Теги: Луганск, милиция, контроль, населенный пункт



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