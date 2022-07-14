14 Июля 2022
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Политика Санкт-Петербург
евгений пригожин, предприниматель (2020) | Фото:ТАСС/Михаил Метцель

Пригожин назвал награждение чиновницы Боголюбовой попыткой вытереть ноги о лицо патриотов

Чиновники Смольного не просто не поддерживают патриотически настроенных россиян, а ярко демонстрируют свое истинное отношение к ним, заявил предприниматель Петербурга Евгений Пригожин, комментируя новость о награждении сотрудницы администрации Пушкинского района, сорвавшей выставку о Мариуполе в поддержку СВО. Сообщение об этом распространил Telegram-канал «Площадь Восстания».

Пригожин отметил, что в действиях Смольного заметна реальная попытка вытереть ноги о лицо патриотов.

«Тот факт, что Смольный награждает чем-либо чиновницу Пушкинского района Татьяну Боголюбову (которая сорвала патриотическую выставку «Мариуполь – битва за русский мир» и потребовала убрать изображения Арсена «Моторолы» Павлова), это подтверждает. Мы видим реальную попытку администрации района и Смольного вытереть ноги о лицо патриотов», — сказал бизнесмен.

Пригожин добавил, что не хочет подогревать слухи о конфликте с губернатором Петербурга Александром Бегловым, поэтому попросил главу Федерального агентства новостей обратиться к градоначальнику с просьбой разъяснить, согласовано ли награждение Боголюбовой с ним или с одной из ветвей Смольного, или это является недостоверной информацией.

Напомним, сотрудница администрации Татьяна Боголюбова дала указание сорвать все Z-символы на выставке в Пушкине. Это вызвало скандал, который просочился в СМИ. Следственный комитет заинтересовался инцидентом, но позже появилась информация, что чиновницу могут наградить с формулировкой «За сознательность».

Теги: евгений пригожин, смольный, александр беглов, Z-символы



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