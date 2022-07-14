14 Июля 2022
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Армия и ВПК За рубежом Украина
Коллаж, конверт, деньги, доллары (2021) | Фото: Накануне.RU

ЕС может выделить Украине еще 500 миллионов евро

Евросоюз обсуждает возможность выделить Украине еще 500 млн евро в качестве военной помощи. Данный вопрос рассмотрят 18 июля на встрече глав МИД ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Таким образом, общая сумма, выделенная в рамках помощи Киеву во время спецоперации, может достигнуть 2,5 млрд евро. Военная поставка осуществляется через Европейский фонд мира, который может потратить на данные нужды около 6 млрд евро.

Таким образом, по словам источников издания, уже осенью Евросоюзу придется пересмотреть механизм предоставляемой поддержки. Напомним, что клиринговый механизм рассчитывает стоимость военной техники и боеприпасов, которые каждая из стран ЕС поставляет на Украину, а также сумму, которую возмещает фонд. Одной из возможных альтернатив может стать уменьшение денежных средств, выделяемых на проекты в других странах.

Теги: поддержка, ЕС, Украина



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