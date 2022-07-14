Путин разрешил ТЦ требовать плату за аренду от ушедших иностранных магазинов

Теперь торговые центры России могут в одностороннем порядке расторгать договоры аренды с магазинами и ресторанами иностранных брендов, которые покинули свои точки после начала спецоперации. При этом ТЦ защищены от любых штрафов за своевольное решение. Соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин.

Более того, в желании сохранить связь с брендом, владельцы ТЦ также могут продолжать запрашивать у покинувших магазинов и ресторанов прежние суммы арендной платы.

Мера поддержки распространяется на арендодателей, чьи арендные платежи снизились более чем на 50% - но только если речь идет об иностранных брендах. Таким образом, убытки торговых центров страны минимизируются.

Напомним, что уже к концу апреля в ТЦ по всей России закрылись порядка 8 млн "квадратов" площадей, представляющих зарубежные бренды.