В России проиндексировали военные пенсии на 10%

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об индексации военной пенсии на 10%, начиная с 1 июня. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Помимо этого, отслужившие пенсионеры могут при желании обратно вернуться на службу. Речь идет о военных, признанных негодными и награжденными госнаградами за участие в боевых действиях. Их примут на отдельные должности при наличие права уволиться в любой момент по состоянию здоровья.

При увольнении, военнослужащим выплачивается единовременное пособие, аналогичное тому, что выплачивают при увольнении с военной службы военнослужащим, признанным не годными к военной службе вследствие военной травмы, при изъявлении ими желания продолжить свою военную службу.