Путин подписал закон о внесудебной блокировке СМИ

Президент России Владимир Путин подписал так называемый закон о контрмерах в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом. Он, впрочем, относится не только к иностранным СМИ, но и к российским. И связан не только с дискриминацией.

Так, прокуратура и Роскомнадзор получают право внесудебной блокировки СМИ, если те опубликуют "фейки".

Перед рассмотрением во втором чтении в законопроект "великодушно" внесли смягчения. Так, российские СМИ не будут сразу навсегда лишать лицензии – после первой публикации их лишат лицензии на срок до трех месяцев, после второй – на срок до полугода.

Иностранные СМИ будут блокироваться сражу же.

Напомним, что в России продолжает действовать уголовная статья за распространение "фейков" о российской армии – под нее попадают в том числе и СМИ, их главные редакторы и журналисты. Наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы.