Убийством водителя Porsche в Прикамье занялся отдел по расследованию особо важных уголовных дел

Расследованием уголовного дела по факту убийства бизнесмена занимается Первый отдел по расследованию особо важных уголовных дел, сообщает "Ъ".

В его рамках назначены судебно-медицинская, баллистическая и ряд других экспертиз. Для раскрытия преступления создана следственная группа, в состав которой включены оперативники различных подразделений управления уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, тело мужчины нашли в Дзержинском районе Перми в автомобиле Porsche, вечером, 13 июля. Транспортное средство было припарковано во дворе жилого дома.

По информации источника РБК Пермь, убийство является заказным. Также собеседник подчеркивает, что убитый бизнесмен занимался "обналом" и был одним из самых крупных деятелей в этой сфере в Перми.