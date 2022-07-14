Учредительное собрание российской организации детей и молодежи пройдет 20 июля в "Артеке"

20 июня в "Артеке" состоится учредительное собрание российского движения детей и молодежи. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании организации. Учредительное собрание приурочат к финалу конкурса "Большая перемена" (изначально так предлагалось назвать и само новое движение).

На первом собрании будет обсуждаться устав организации и ее перспективы. Среди участников будут детские общественные организации и движения, также пригласят представителей власти, в том числе из администрации президента.

А вот название организации будут выбирать уже не в "Артеке", а на всероссийском голосовании, в котором примут участие дети.