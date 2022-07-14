ВСУ обстреляли центр Донецк, погибли два человека

В результате обстрела в Ворошиловском районе Донецка погибли два человека. Об этом сообщает Штаб обороны ДНР. Еще трое ранены.

По данным РИА Новости, ВСУ нанесли удар по автостанции в центре Донецка. На кадрах в телеграм-каналах видно, что несколько автобусов прошило осколками. С места уже уехали несколько скорых, число пострадавших может возрасти.

5 июля Донецк подвергался мощным обстрелам ВСУ из крупнокалиберной артиллерии. Взрывы были слышны во всех районах города. В результате обстрелов погибли трое, много раненых.

6 июля в Донецке из-за обстрела Вооруженных сил Украины загорелась нефтебаза.