14 Июля 2022
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Происшествия ДНР и ЛНР
Последствия обстрела Донецка (2022) | Фото: t.me/itsdonetsk / telegram-канал &quot;Типичный Донецк&quot;

ВСУ обстреляли центр Донецк, погибли два человека

В результате обстрела в Ворошиловском районе Донецка погибли два человека. Об этом сообщает Штаб обороны ДНР. Еще трое ранены.

По данным РИА Новости, ВСУ нанесли удар по автостанции в центре Донецка. На кадрах в телеграм-каналах видно, что несколько автобусов прошило осколками. С места уже уехали несколько скорых, число пострадавших может возрасти.

5 июля Донецк подвергался мощным обстрелам ВСУ из крупнокалиберной артиллерии. Взрывы были слышны во всех районах города. В результате обстрелов погибли трое, много раненых.

6 июля в Донецке из-за обстрела Вооруженных сил Украины загорелась нефтебаза.

Теги: донецк, обстрел



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