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Общество Свердловская область В России
(2018) | Фото: пресс-служба МИД РФ

МИД раскритиковал подход США к освобождению арестованной баскетболистки УГМК

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала подход США в попытке вернуть на родину баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер. По ее словам, только после завершения судебного разбирательства в РФ можно будет говорить о возвращении спортсменки домой, и Америка это прекрасно знает.

"Когда идет реальная работа, она не сопровождается шумихой в СМИ, а это именно классическая информационная кампания. Сожалеем, что США идут этой дорогой, вместо непубличного профессионального диалога. Американская общественность, которая так заинтересована в судьбе своих граждан, должна понимать, чем больше у микрофонов в Вашингтоне возникает людей, которые хотят на эту тему высказаться, тем, значит, меньше они ведут реальной продуктивной работы", - заявила Захарова в ходе брифинга.

Она отметила, что Вашингтон своим письмом выбрал путь публичных заявлений, вместо того, чтобы настроиться на работу с дипканалами. Более того, в такого рода делах шумиха зачастую не столько помогает, сколько мешает. Захарова также добавила, что если бы должностные лица США "были заняты работой по разрешению судьбы собственных граждан, им некогда было бы говорить".

Напомним, что Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля текущего года. Позднее ей предъявили обвинение в контрабанде наркотических средств (гашишное масло) из штатов на территорию России, после чего поместили в СИЗО, после чего девушка признала вину. При этом в США баскетболистку признали "незаконно удерживаемой". Позднее спортсменка направила письмо президенту США, в котором просила о помощи и своем скорейшем освобождении. Джо Байден ответил девушке, заявив, что США сделают все для того, чтобы вернуть арестованную американку обратно в штаты.

Теги: УГМК, баскетболистка, МИД, Захарова, Грайнер



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