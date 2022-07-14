Жители Пермского края в четыре раза чаще стали жаловаться на рост цен в УФАС

Жители Пермского края стали намного чаще жаловаться в УФАС на рост цен, Как сообщает "Ъ" со ссылкой на замруководителя Пермского УФАС Дмитрия Шилова, только в первую половину года в антимонопольное ведомство поступило 1788 жалоб в сфере товарных рынков.

По данным ведомства, это в 4,3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Жалобы в ведомство поступали письменно, в электронном виде и устно — по телефону.

"54% всех рассмотренных заявлений касались продовольственных товаров, еще 30% — товаров непродовольственных. Лидером по количеству заявлений среди продовольственных товаров стал сахар (20% от всех заявлений), среди непродовольственных — офисная бумага (6%) и лекарственные средства (5%)",— отметил Дмитрий Шилов.

Основной причиной роста цен на потребительские товары стал ажиотажный спрос населения.

Отметим, что по данным "Пермьстат", цены на сахар вв этом месяце снизились на 8,9%.