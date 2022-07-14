Власти Китая и США обсуждают установление предельной цены на российскую нефть

Министерство коммерции Китая подтвердило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ обсуждал с главой Минфина США Джанет Йеллен вопрос предельной цены на российскую нефть. Ранее об этом писала газета Wall Street Journal и подтвердила сама Йеллен.

Разговор имел место на прошлой неделе. В Минфине США заявили, что Йеллен в ходе разговора с Лю Хэ указала на "несправедливые и нерыночные" меры экономической политики Китая. Министерство коммерции КНР назвало эти консультации "конструктивным обменом мнениями".

"Россия сможет сколько угодно поставлять нефть странам-потребителям при соблюдении потолка цен, в противном случае Запад примет более суровые меры, что перекроет значительную часть экспорта РФ", - прокомментировала свои усилия глава Минфина США.

Россия недавно вышла на второе место среди стран-экспортеров нефти в Китай на фоне "закрывшихся" после 24 февраля западных рынков сбыта. При этом продавать сырую нефть в Азию РФ приходится со значительным дисконтом, чтобы вообще сохранить возможность экспортировать углеводороды.