Образование по закону перестало быть услугой

Президент Владимир Путин утвердил изменения в закон "Об образовании". Из него убрано понятие "услуга в сфере образования".

Документ опубликован на портале правовой информации. "Оказание государственных услуг в сфере образования" заменено "реализацией образовательных программ в пределах контрольных цифр приёма на обучение".

Напомним, ранее соответствующие поправки внесла в Госдуму "Единая Россия". Авторы законопроекта писали, что термин "государственная и муниципальная услуга в сфере образования" имеет неоднозначное толкование и ассоциируется с коммерческими услугами.

"Исключение термина поможет выстроить гармоничные отношения между всеми участниками образовательного процесса", - заключали авторы.