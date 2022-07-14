14 Июля 2022
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Образование В России
посёлок Рудный, школа номер 34 (2019) | Фото: Накануне.RU

Образование по закону перестало быть услугой

Президент Владимир Путин утвердил изменения в закон "Об образовании". Из него убрано понятие "услуга в сфере образования".
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Документ опубликован на портале правовой информации. "Оказание государственных услуг в сфере образования" заменено "реализацией образовательных программ в пределах контрольных цифр приёма на обучение".

Напомним, ранее соответствующие поправки внесла в Госдуму "Единая Россия". Авторы законопроекта писали, что термин "государственная и муниципальная услуга в сфере образования" имеет неоднозначное толкование и ассоциируется с коммерческими услугами.

"Исключение термина поможет выстроить гармоничные отношения между всеми участниками образовательного процесса", - заключали авторы.

Теги: Образовательная услуша, Владимир Путин



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Ранее 12.04.2022 19:29 Мск "ЕР" внесла в Госдуму законопроект, запрещающий называть работу учителей "услугой"


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