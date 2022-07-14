Свердловским кинотеатрам утвердили новые меры поддержки

На Среднем Урале за кинотеатрами закрепили новые меры поддержки, которые помогут им справиться с кризисом в период отсутствия картин и, соответственно, зрителей. Соответствующее постановление подписал глава региона Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики региона.

"Решением правительства Свердловской области кинотеатры включены в список предприятий, для которых предусмотрена отсрочка по уплате авансовых платежей по налогу на имущество за I-III кварталы до 31 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.

По словам гендиректора регионального фильмофонда Николая Михайлова, такие льготы будут особенно полезны для кинотеатров, выступающих собственниками помещений.

Напомним, что недавно киноконцертный театр "Космос" из-за отсутствия картин объявил о перерыве в работе до 1 августа. Генеральный продюсер свердловской киностудии Ольга Ерофеева-Муравьева полагает, что кинофабрика не сможет воспользоваться уходом иностранного продакшна и занять эту нишу.