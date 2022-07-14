ЕС обсуждает снятие санкций с ряда россиян, - Bloomberg

Евросоюз обсуждает снятие санкций с ряда россиян, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, юристы ЕС полагают, что меры были введены на "слабых основаниях".

Ранее стало известно, что российский предприниматель Роман Абрамович подал иск в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге. Иск подан к Совету ЕС, который ввел против него санкции.

Кроме того, аналогичные иски к Совету ЕС подали предприниматели Петр Авен и Михаил Фридман, также оказавшиеся под ограничениями.

По данным Forbes, в мае аналогичные иски подали госкорпорация ВЭБ.РФ и ее глава Игорь Шувалов, бизнесмены Дмитрий Пумпянский, Андрей Мельниченко, Дмитрий Мазепин и другие лица, попавшие в санкционный список.