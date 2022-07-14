Путин уровнял переход на сторону противника и госизмену

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому, переход на сторону противника в условиях военных действий будет считаться государственной изменой.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Напомним, уголовный кодекс дополнен статьёй 283.2 "Нарушение требований по защите государственной тайны". Согласно документу, выезд из России гражданина, допущенного или ранее допускавшегося к государственной тайне, право которого на выезд из страны заведомо для него ограничено, наказывается штрафом в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до трёх лет. При этом такое деяние, совершенное организованной группой, наказывается лишением свободы сроком от трёх до семи лет.

Кроме того, за незаконное перемещение или пересылку носителей, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, за пределы РФ предусматривается штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишение свободы на срок до четырёх лет. Такое деяние, совершенное организованной группой, также наказывается лишением свободы сроком от трёх до семи лет.