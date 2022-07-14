В Югре выросла площадь лесных пожаров

В Югре площадь лесных пожаров выросла до 149,5 га. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе департамента недропользования и природных ресурсов.

По информации департамента, на сегодняшний день в регионе действует три лесных пожара в Березовском районе. Одно возгорание уже локализовано. В ликвидации участвуют 70 человек.

"Работники Авиалесоохраны Югры ежедневно на страже лесов региона. Эффективность их работы определена оперативностью ликвидации лесных пожаров в первые сутки. В округе этот показатель составляет 94,19%. В первые сутки потушен 81 лесной пожар из 86 ликвидированных с начала года. На хороший результат тушения влияют высокая укомплектованность противопожарных пунктов и скорость принятия управленческих решений по тушению на местах", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 11 июля на территории региона действовали пять лесных пожаров общей площадью 116,7 га.