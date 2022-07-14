В Прикамье возбудили дело из-за убийства бизнесмена, тело которого нашли в Porsche

В Перми в автомобиле Porsche нашли убитым бизнесмена. Следственный комитет Прикамья возбудил уголовное дело по статье "Убийство", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Пермскому краю.

Тело мужчины 1979 года рождения с огнестрельным ранением было обнаружено вечером, 13 июля в Дзержинском районе. Транспортное средство было припарковано во дворе жилого дома.

"Для проведения следственных и процессуальных действий на место происшествия незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты следственного управления. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направлены на установление лиц, причастных к совершению преступления и установление всех обстоятельств совершенного убийства. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

По информации источника РБК Пермь, убийство является заказным. Также собеседник подчеркивает, что убитый бизнесмен занимался "обналом" и был одним из самых крупных деятелей в этой сфере в Перми.