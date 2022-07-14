В Екатеринбурге у жильцов многоквартирного дома обвалился потолок

Семью, проживающую в одной из квартир на Достоевского, 69 (Уралмаш), по приезду в Екатеринбург после отпуска ждал неприятный "сюрприз". Пока уральцы уехали на летний отдых, в их квартире обвалился потолок. Об этом сообщается в Telegram-канале "Инцидент Екатеринбург".

Как рассказал владелец жилья, о произошедшем им сообщили друзья, которые пришли полить цветы. До крыша уже протекала уже 3,5 года, однако в ЖЭУ №3 Орджоникидзевского района обращения жильцов якобы игнорировали и никакого ремонта не производили.

"Никаких действий не производилось, кроме как почистить снег с крыши. В результате этого рухнул потолок", - предполагает подписчик канала.

На просьбу корреспондента Накануне.RU прокомментировать ситуацию в ЖЭУ №3 Орджоникидзевского района не ответили.

Жильцы квартиры планируют обратиться с жалобой в Жилищную инспекцию.