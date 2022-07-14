14 Июля 2022
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Политика За рубежом
(2005) | Фото: www.rzd.ru

Премьер Литвы заявила, что порядок транзита в Калининград будет действовать до новых правил

Литва будет осуществлять транзит российских товаров в Калининград по нынешнему порядку до принятия госучреждениями правил Еврокомиссии. Об этом заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните, передает РИА Новости.

По ее словам, провоз некоторых санкционированных товаров через Литву будет связан с еще более тщательным контролем.

Министр объяснила, что этого требуют пояснения ЕК, чтобы убедиться, что направляемые российские грузы в самом деле предназначены для Калининградской области.

Ранее Еврокомиссия опубликовала инструкцию для стран - членов ЕС по транзиту товаров из России. Транзит запрещенных товаров по автодорогам, организованный российскими операторами, не разрешается. Для железнодорожного транспорта такого запрета нет. Однако страны - члены ЕС обязаны контролировать процесс - объемы транзита должны оставаться в пределах средних величин за последние три года, перевозимые товары не должны привести к обходу режима санкций ЕС.

Рекомендации ЕК сняли значительный объем ограничений по транзиту в Калининград, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Теги: литва, транзит, калининград



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