Премьер Литвы заявила, что порядок транзита в Калининград будет действовать до новых правил
Литва будет осуществлять транзит российских товаров в Калининград по нынешнему порядку до принятия госучреждениями правил Еврокомиссии. Об этом заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните, передает РИА Новости.
По ее словам, провоз некоторых санкционированных товаров через Литву будет связан с еще более тщательным контролем.
Министр объяснила, что этого требуют пояснения ЕК, чтобы убедиться, что направляемые российские грузы в самом деле предназначены для Калининградской области.
Ранее Еврокомиссия опубликовала инструкцию для стран - членов ЕС по транзиту товаров из России. Транзит запрещенных товаров по автодорогам, организованный российскими операторами, не разрешается. Для железнодорожного транспорта такого запрета нет. Однако страны - члены ЕС обязаны контролировать процесс - объемы транзита должны оставаться в пределах средних величин за последние три года, перевозимые товары не должны привести к обходу режима санкций ЕС.
Рекомендации ЕК сняли значительный объем ограничений по транзиту в Калининград, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.