Глава УГМК поздравил металлургов с наступающим праздником

Генеральный директор УГМК Андрей Козицын поздравил работников отрасли с наступающим Днем металлурга.

"Дорогие друзья, уважаемые коллеги! Наступает прекрасный день – наш с вами профессиональный праздник День металлурга. К сожалению, в предыдущие два года были большие сложности, чтобы мы могли вместе с вами справить его так, как справляем всегда. Чтобы было тепло, радостно, и все мы вместе – родные, близкие, ребятишки – могли отпраздновать наш прекрасный праздник.

Сегодня с погодой нам тоже повезло, тепло. Я уверен, что все мы как следует, за три года, отпразднуем его. Самое главное, всем здоровья, удачи, благополучия. С Днем металлурга! С праздником!", - говорится в поздравлении.

Напомним, День металлурга будет отмечаться в это воскресенье, 17 июля.