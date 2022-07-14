Платёж по автокредиту с господдержкой оказался сопоставим с ипотечным

На фоне запуска льготного автокредитования выяснилось, что ежемесячный платёж по такому займу сопоставим с ипотечным в докризисное время.

Например, "ВТБ" запустил выдачу автокредита с господдержкой и скидкой на авто в 20-35%. Займ можно получить на Lada, УАЗ, ГАЗ, электромобиль Evolute. Претендовать на такой кредит могут, скажем, семьи минимум с одним ребенком до 18 лет или те, кто покупает первое авто. Ставка составит от 2,7%, первый взнос – от 20%, срок – до 7 лет.

Скажем, автовладелец решил купить Lada Vesta. У официального продавца такую машину можно взять за 1,2 млн руб. Если внести 20% (240 тыс. руб.), а остальное оформить в кредит на 7 лет, то банк выдаст 1,7 млн руб. под 4,5%. Ежемесячный платёж в таком случае составит 24 тыс. руб.