14 Июля 2022
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
ДНР, Донецк, мобилизация (2022) | Фото: Накануне.RU

Силы ДНР освободили ряд населенных пунктов под Артемовском и к западу от Донецка

Союзные войска установили контроль над несколькими населенными пунктами на западе ДНР и под Артемовском (Бахмутом), сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

Отмечается, что освобождены Новодонецкое, Нескучное, Октябрь к западу от Донецка, Мироновку, Красный Пахарь, Роты, Видродження, Медную Руду (под Артемовском, к северу от Светлодарска) и Каменку (к северу от Авдеевки). Наступление продолжается по нескольким направлениям.

Как заявил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, союзные силы уничтожили 40 боевиков и четыре огневые точки в районе Красногоровки, к западу от Донецка. Также в районе Красногоровки и Марьинки уничтожены шесть складов с боеприпасами.

Накануне сообщалось, что союзные силы зашли в Северск и Соледар. Глава ДНР Денис Пушилин заявил сегодня, что Северск "перешел практически в оперативное окружение".

Теги: ДНР, освобождение



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