14 Июля 2022
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Экономика В России
(2006) | Фото: Станислав Рослов www.itogi.ru

Вдвое больше россиян стали считать рубль лучшей валютой для сбережений

Среди россиян увеличилось доверие к рублю как к валюте для хранения сбережений, следует из опроса сервиса для поиска работы Superjob.

Так, рубль лучшей валютой для хранения называют 43% россиян, что в два раза больше, чем в январе этого года, и на 10% больше, чем в марте.

Доллар и евро лучшими для этих целей называют 12 и 5% опрошенных соответственно. Для евро это худший показатель за 15 лет, для доллара — чуть ниже среднего за период с 2007 года. В январе этого года 23% россиян называли доллар лучшей валютой для хранения денег, а евро – 15%.

57% опрошенных считают допустимым хранить сбережения или их часть в рублях. То же самое сказали о долларе 26% опрошенных, о евро – 21%.

В январе этого года россияне больше доверяли доллару и евро – 46% и 44% соответственно, а за хранение денег в рублях выступали 41% — меньше всего за период исследований.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях на фоне слабеющего евро. При этом соотечественники усиленно скупают валюту. Так, в апреле-июне граждане приобрели на бирже валюты на 400 млрд рублей.Это максимальный показатель за последние три года, говорится в обзоре Банка России.

Теги: рубль, валюта, сбережения, россияне



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