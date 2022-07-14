Армия России уничтожила в Запорожье ангар с украинскими РСЗО

Российские военные высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" на территории завода высоковольтной аппаратуры в городе Запорожье уничтожили укрытые в ангарах боевые машины реактивной системы залпового огня 45-й артиллерийской бригады ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

Среди боевиков националистических формирований участились конфликты и столкновения с применением оружия. 13 июля в 226-ом националистическом формировании "Кракен" более 200 боевиков отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска и заявили о "переходе" в харьковскую городскую тероборону. В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки убиты шесть боевиков.

Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены четыре командных пункта, в том числе 61-й пехотной егерской бригады ВСУ в районе Березнеговатое Николаевской области и 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Краматорска, три склада боеприпасов в районе Соледара, Татьяновки (ДНР) и Николаева, хранилище топлива для военной техники в районе Харькова, а также живая сила и военная техника в 21-ом районе.