Свердловчанина будут судить за похищение бывшей девушки

32-летний житель Ревды предстанет перед судом за изнасилование и похищение своей бывшей девушки на ее же автомобиле. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел 3 апреля. По версии следствия, после развода с супругом потерпевшая вступила в отношения с обвиняемым. Девушка не хотела "торопить события", а потому постоянно отказывала парню на предложение вступить в брак. В конечном итоге потерпевшая пришла к мысли о расставании, для чего и пришла к нему на встречу.

Вечером между бывшими партнерами разразилась ссора. В этот момент оба находились в припаркованном "KIA RIO" девушки недалеко от Дворца культуры. В какой-то момент обвиняемый силой переместил бывшую с водительского на пассажирское сидение, сам сел за руль и привел авто в движение, что приравнивается к угону. Затем обвиняемый похитил девушку, применяя к ней насилие не опасное для жизни или здоровья, а после изнасиловал.

Уголовное дело направлено в Ревдинский городской суд для рассмотрения по существу.