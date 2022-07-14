14 Июля 2022
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русская культура, праздник, народные традиции (2019) | Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

Сотрудников "Электросталь Тюмени" опросили об отношении к ЛГБТ

В Тюмени работникам завода "Электросталь Тюмени" (филиал "УГМК-Сталь") раздали опросные листы об отношении к традиционным ценностям, передает корреспондент Накануне.RU.

Опросник опубликован в telegram-канале "Богатый регион". Среди вопросов: отношение к традициям, ЛГБТ, абортам. Также у респондентов спрашивают, считают ли они себя патриотами, готовы ли они пойти на фронт, если начнется война, готовы ли они уехать из страны или получить гражданство другого государства. Несколько вопросов касаются религиозных взглядов респондентов.

На предприятии подтвердили информацию об анкетировании и отметили, что опрос добровольный и анонимный. В компании сообщили, что опросные листы находятся в свободном доступе, заполняются по желанию.

Теги: анкета, опрос, традиционные ценности



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