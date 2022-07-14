Алиханов сообщил о снятии 80% ограничений по транзиту в Калининград

Рекомендации Еврокомиссии (ЕК) сняли значительный объем ограничений по транзиту в Калининград, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Значительный объем, больше 80% тех ограничений, которые были наложены на калининградский транзит, они, действительно, сняты", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Алиханов добавил, что решение по калининградскому транзиту не полное, работа еще потребуется, автомобильный транзит подпавших под санкции товаров (примерно 500-700 тыс. тонн в год) все еще не разрешен.

Ранее Еврокомиссия опубликовала инструкцию для стран - членов ЕС по транзиту товаров из России. Транзит запрещенных товаров по автодорогам, организованный российскими операторами, не разрешается. Для железнодорожного транспорта такого запрета нет: можно перевозить нефть и нефтепродукты, уголь, сталь, железо, дерево, цемент и другие невоенные продукты. Однако страны - члены ЕС обязаны контролировать процесс - объемы транзита должны оставаться в пределах средних величин за последние три года, перевозимые товары не должны привести к обходу режима санкций ЕС.