14 Июля 2022
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Общество Свердловская область
Люди под дождем (2020) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение

Спустя несколько дней 30-градусной жары и палящего солнца, на Средний Урал возвращаются сильные дожди и грозы. В ГУ МЧС объявили штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, 15 и 16 июля местами в регионе ожидается ветер с порывами до 15 м/с, сильные дожди и гроза. Сегодня, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, в Свердловской области также ожидаются кратковременные дожди и ветер до 12 м/с. При этом в столице Урала все относительно спокойно - преимущественно без осадков и ветер с порывами до 7 м/с.

Спасатели настоятельно рекомендуют не игнорировать прогнозы синоптиков, планируя свое расписание.

Теги: штормовое предупреждение, дождь, гроза, ветер



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