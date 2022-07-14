В Москве по делу о госизмене арестован вице-президент российско-финской компании

Лефортовский суд Москвы арестовал до 12 сентября по подозрению в госизмене Валерия Тимофеева. По данным ТАСС, мужчина является вице-президентом российско-финской компании Helsinki Shipyard Oy.

Отмечается, что Тимофеев якобы имел доступ к информации, касающейся работы судостроительного предприятия "Янтарь". По ст. 275 УК РФ ("Государственная измена") ему грозит до 20 лет заключения.