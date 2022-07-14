Роспотребнадзор Югры рекомендовал жителям носить маски в общественных местах

Роспотребнадзор Югры рекомендовал жителям автономного округа носить маски в транспорте и общественных местах, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

"Роспотребнадзором разработан ряд рекомендаций, соблюдение которых нивелирует сохраняющиеся риски заболеть COVID-19. Чтобы не заразиться, придерживайтесь следующих рекомендаций. <…> Надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте. Менять маску на новую надо каждые два-три часа, повторно использовать маску нельзя", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего в Югре зарегистрировано 211 591 лабораторно подтверждённый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, что составляет 12 629,86 случая на 100 тысяч населения.Темп прироста по округу за предшествующие сутки равен 0,02%, превышение среднеокружного показателя установлено в Ханты-Мансийском районе, г. Мегион – по 0,06%, в г. Югорск– 0,05%, в г. Нижневартовск, Березовском районе – по 0,03%.

За сутки в регионе было зарегистрировано 32 случая COVID-19 в 11 муниципальных образованиях Югры: девять - в Нижневартовске, шесть - в Ханты-Мансийске, четыре - в Мегионе, г.г. в Сургуте и Югорске по три случая, в Ханты-Мансийском районе – два случая, в Березовском, Октябрьском, Нижневартовском районах, Радужном и Нягани по одному.

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано пять случаев, 18-29 лет – четыре случая, 30-49 лет – 10 случаев, 50-64 лет – восемь, старше 65 лет – пять.

Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 26 случаев, источник инфекции устанавливается в одном случае, пять случаев завозных.

Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал все страны вернуть масочный режим на фоне якобы вновь растущей заболеваемости COVID-19. Он выразил обеспокоенность тем, что новые субштаммы "Омикрона" вызвали новую волну госпитализаций и смертей от коронавируса по всему миру.

Роспотребнадзор заявил, что введение каких-либо ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 в России не требуется. Однако людям с хроническими заболеваниями и пожилым россиянам необходимо соблюдать масочный режим из-за нового роста заболеваемости коронавирусом. Между тем, власти трех российских регионов рекомендовали гражданам вернуться к ношению масок как минимум в общественных закрытых помещениях, а также возобновить вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса: это Москва, Санкт-Петербург и Калужская область.