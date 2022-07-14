В России могут принять закон об аттракционах

России нужен специальный закон о деятельности аттракционов, иначе в регионах будут лишь реагировать на несчастные случаи, которые постоянно происходят. Так считают депутаты петербургского парламента Константин Чебыкин и Антон Рудаков, которые предложили принять Федеральный закон "Об аттракционах". Согласовать ее могут осенью в петербургском Заксобрании.

Постановление Правительства РФ с требованиями к техническому состоянию и правилами эксплуатации аттракционов было принято в 2019 году. Регионам предоставлены полномочия устанавливать правовое регулирование в этой сфере.

Но по факту в разных регионах действуют разные правила. Депутаты считают, что эти правила не могут предотвращать проблемы и целая отрасль индустрии развлечений остается неподконтрольной государству. Так, в Петербурге есть список Гостехинспекции, куда занесены все разрешенные к работе аттракционы, но контролировать их работу никто не может.

В проекте закона вводится перечень всех видов аттракционов и что ими могут пользоваться дети от 2 до 14 лет ростом от 90 до 160 см. Предлагается установить единую госполитику по госрегистрации, техническому надзору, эксплуатации аттракционов и утверждению перечня соответствующих требований. А регионам - дать право регистрировать, контролировать и запрещать работу отдельных аттракционов, пишет "Парламентская газета".

Зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный саму идею поддерживает, но отмечает, что законопроект нужно внимательно проработать.