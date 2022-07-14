14 Июля 2022
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Общество Свердловская область
медик, врач, доктор, ковид, больница, здравоохранение (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

На Среднем Урале студентам-медикам заплатят по 1,5 млн за возвращение в родные села

Студенты-медики и выпускники медицинских колледжей Свердловской области смогут получить по 1,5 млн руб. за возвращение и устройство на работу в родные деревни и поселки. Соответствующий документ сегодня утвердил глава региона Евгений Куйвашев.

"В последние годы мы активно строим больницы и ФАПы в отдаленных территориях. Но остро встала другая проблема — кто будет там работать. Сегодня я утвердил документ, который, надеюсь, будет интересен молодым медикам. Мне кажется, это хорошая помощь для любого начинающего специалиста", — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Напомним, что ранее подобные выплаты могли получать только состоявшиеся медики в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Похожая программа в 2020 году была запущена и для педагогов. Так, в прошлом году около 50 учителей получили по 1 млн руб. за переезд в населенные пункты до 50 человек.

Теги: студенты-медики, выплата, деревня, поселок, работа



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