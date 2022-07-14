На Среднем Урале судят "цветочного мошенника", обманувшего 15 человек

Свердловский главк МВД направил в суд уголовное дело о мошенничестве с цветами. На скамье подсудимых оказался 32-летний уроженец Шадринска, который совершал преступления в преддверии Международного женского дня.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых, любитель дармовых денег обманул 15 человек со Среднего Урала, ХМАО и Тюменской области, присвоив их средства для приобретения тюльпанов любимым женщинам к празднику. Подозреваемый разметил на площадке популярного интернет-сервиса частных объявлений информацию о продаже цветов дешевле, чем у других продавцов. Хотя в реальности он ими даже не располагал.

"Недобросовестный ранее условно судимый за кражу музыкального центра предприниматель тщательно продумал свой преступный план. Чтобы отвести от себя подозрения, он указал в своей рекламе реквизиты банковской карты, оформленной на знакомого несовершеннолетнего. 50% от стоимости покупки потерпевшие платили сразу, а оставшуюся половину, в соответствии с договоренностью, должны были передать продавцу на складе, где их, якобы, ожидал букет ярких тюльпанов.

Каково же было удивление граждан, когда, приехав за покупкой, выяснялось, что по указанному адресу никакого склада в природе не существовало. Единственное, что оставалось жертвам афериста – обращаться за помощью в полицию. Сыщики уголовного розыска ОВД Каменска-Уральского и ГУ МВД области достаточно быстро вычислили и задержали прохиндея", - отметил полковник Горелых.

По его словам, фигурант не стал демонстрировать из себя "отпетого рецидивиста" и дал чистосердечное признание, возместив часть похищенных у людей средств. Расследование этого дела, возбужденного по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество), вел лейтенант юстиции Михаил Толстых.

Из полиции собранные материалы направлены в суд. Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.