14 Июля 2022
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IKEA в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

IKEA приостановила оформление заказов на распродаже в Москве и Петербурге

IKEA в России предупредила покупателей, что в ближайшее время доставка товаров в Москве и Санкт-Петербурге невозможна.

"К сожалению, оформить заказ в Москве и Санкт-Петербурге пока не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты", - говорится на сайте компании.

Напомним, IKEA пытается провести в России онлайн-распродажу оставшихся товаров. Компания уходит из РФ, а перед этим оставшиеся на складах товары предложили купить сотрудникам российского подразделения IKEA. 5 июля должна была начаться онлайн-распродажа уже для всех желающих. Но сайт IKEA столкнулся с техническими проблемами после старта распродажи. Компания пообещала устранить проблему, но до конца это сделать так и не удалось.

12 июля на сайте российской IKEA появилась автоматическая онлайн-очередь на распродажу. Уточняется, что время ожидания составляет от нескольких минут до часа и более.

Теги: IKEA, распродажа, Москва, Петербург



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