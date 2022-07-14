"Губернатора Луганской области" в Раде призвали ответить за потерю ЛНР

Подчиняющися Киеву глава "Луганской военной администрации" Сергей Гайдай подвергся резкой критике в Раде. Депутат от "слуг народа" Марьяна Безуглая предрекла ему отставку и заявила, что он занимается не своим делом, комментируя военные действия, чем только облегчает работу освободительным силам.

Она призвала провести расследование, почему Гайдай сделал так мало оборонительных сооружений, что Россия уже освободила ЛНР. Также она обвинила его в том, что его "нога не ступала вглубь Луганщины". Безуглая прогнозирует его увольнение следующим после главы Херсонской администрации, которое состоялось на днях.

Сам Гайдай проявляет большую активность в своем телеграм-канале, где пишет о том, как ВСУ держат оборону и скоро начнутся "перемоги". Правда, все больше он пишет об отвлеченных темах, не имеющих прямого отношения к боевым действиям.

Тема военных поражений на Украине максимально замалчивается. Ранее Гайдай заявил, что будет как можно меньше писать военных сводок, исполняя указания из Киева.