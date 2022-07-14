На празднование 300-летия Нижнего Тагила прибудет глава Луганска

На празднование 300-летнего юбилея Нижнего Тагила в уральский город может прибыть глава Луганска Манолис Пилавов. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе города-именинника.

Нижний Тагил и Луганск являются городами побратимами. Празднование 300-летия Нижнего Тагила пройдет с 12 по 14 августа, жителей и гостей ждет насыщенная программа. Манолис Пилавов, вероятно, примет участие в открытии движения на новом мосту, получившему официальное название "Луганский проспект".

При этом в мэрии уральского города отметили, что детали программы пока прорабатываются. На участие Пилавова влияет ситуация в самом Луганске, которая за предстоящий месяц может сильно изменить планы градоначальника.

Напомним, что ранее мэр Нижнего Тагила посетил город-побратим, а после рассказал об итогах поездки.