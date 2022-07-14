ФК "Урал" продолжит играть в форме от Nike, несмотря на уход компании из России

Екатеринбургский ФК "Урал" продолжит выступать в форме от американского производителя Nike. Команда будет играть в ней и в предстоящем сезоне, несмотря на уход компании из России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, в распоряжении футболистов появилось два новых комплекта: домашний зелено-оранжевый и выездной белый. В них игроки будут выходить на поле в сезоне-2022/23. Сегодня состоялась презентация новых футболок.

"Разработкой формы занимались итальянские дизайнеры, которые взяли за основу исторические клубные цвета: оранжевый, черный и зеленый. Производителем экипировки осталась компания Nike. Несмотря на все сложности, клуб нашел возможность продолжить играть в форме того же бренда", - отметили в пресс-службе.

Таким образом, "Урал" будет проводить матчи в футболках от Nike уже третий сезон подряд. Ожидается, что в новой форме уральцы сыграют против московского ЦСКА в первом туре нового чемпионата РПЛ, который состоится уже в эту субботу.

Напомним, в мае Nike официально объявил о прекращении контракта с московским "Спартаком". А уже в июне компания объявила о своем окончательном уходе из России.