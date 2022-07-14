В Тюмени стартует обсуждение концепции открытого пространства межвузовского кампуса

В Тюмени стартует серия фокус-групп по обсуждению концепции открытого пространства межвузовского кампуса, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Участниками первой фокус-группы, которая соберется 14 июля, стали студенты вузов и колледжей города.

"Для ребят разработаны специальные карты и стикеры, которые помогут им генерировать идеи. Самая лучшая будет представлена на голосование, а после реализована в кампусе", - сообщила куратор студенческого совета Тюменской области Екатерина Козеева.

Сбор предложений будет проходить до конца лета. Стать участником фокус-группы может любой желающий. Для этого необходимо подать заявку на официальном сайте проекта: тюменскийкампус.рф.

Напомним, 12 июля губернатор Александр Моор пригласил к обсуждению концепции Межвузовского кампуса в Тюмени жителей Тюменской области, Югры и Ямала

Площадка станет местом для комфортного проживания студентов и преподавателей вузов, а также общественным пространством для всех жителей и гостей города.

Кампус расположится на берегу реки Туры, рядом с большинством филиалов учебных заведений города. Там могут быть технопарк, учебные лаборатории, сцена для культурных мероприятий, футбольное поле и другие объекты, где каждый житель найдет для себя место.