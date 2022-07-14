Силы ЛНР впервые добыли в качестве трофея американскую гаубицу М777

Подразделения ЛНР впервые захватили как трофей американскую гаубицу М777, сообщается в Telegram-канале Народной милиции республики.

Уточняется, что украинские военные использовали гаубицу для обстрела Стаханова, Первомайского и других населенных пунктов ЛНР. Военные смогли обнаружить пушку благодаря воздушной разведке.

Гаубицы M777 калибра 155 миллиметров поставляют Киеву США и их партнеры по НАТО. Об уничтожении западного оружия неоднократно сообщало Минобороны РФ.