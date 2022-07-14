Реализация концессий, ГЧП и новые подходы к бюджетной политике - губернатор Андрей Травников обозначил направления взаимодействия с депутатским корпусом

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время внеочередной сессии Законодательного Собрания региона поблагодарил депутатов за эффективную работу и обозначил основные направления дальнейшего взаимодействия в новом политическом сезоне.

«Подтверждений профессионализма и делового подхода нашего Заксобрания к своим обязанностей масса. Продемонстрирую на примере самого обсуждаемого вопроса — по согласованию условий новой концессии на строительство объектов обращения с отходами. Была проделана большая профессиональная работа, я благодарен Вадиму Алексеевичу Агеенко, Ирине Валерьевне Диденко, Александру Григорьевичу Терепе, Андрею Ивановичу Шимкиву. Работа шла по-деловому, несмотря на всю дискуссионность и эмоциональность этой темы. Это еще раз подтверждает, что в традициях Заксобрания — профессиональный подход. За это спасибо», — обратился к участникам сессии губернатор.

Глава региона также отметил, что новый политический сезон обозначил ряд важных вопросов, которые необходимо решать в дальнейшей совместной работе регионального правительства и законодательного собрания Новосибирской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Одно из решений мне подсказали депутаты КПРФ. Раньше, действительно, традиционная встреча губернатора с фракциями заксобрания проходила два раза в год. На фоне пандемии мы встречались один раз в год. Я обещал исправить ситуацию: предлагаю уже в сентябре подобные встречи запланировать – или с отдельными фракциями, или в формате расширенного президиума Заксобрания", - сказал Андрей Травников.

Он предложил для создания содержательных дискуссий в повестку два важных вопроса, которые необходимо обсудить и принять принципиальные решения.

Первый вопрос губернатор сформулировал так.

"Напомню, в 2018 году я поддержал внесение изменений в закон об управлении госимуществом. Считаю, что это было сделано очень правильно, уже сегодня звучало в выступлениях: все проекты концессий и ГЧП долгосрочные и стратегические для региона. Решения по ним мы должны принимать осознанно и совместно, и крепить соответствующими решениями регионального парламента. Разбираться с этими проектами будем уже не мы, а через 15-20 лет те люди, которые придут после нас. Не хотелось бы, чтобы были нарушены интересы области, жителей, частных партнёров. Все должно быть на берегу зафиксировано, согласовано и иметь статус регионального закона, обязательного к исполнению", - сказал губернатор.

По мнению главы региона, эту деятельность нужно совершенствовать. Он считает, что было бы правильно вернуться к законодательной базе и включить в нее ГЧП, чтобы закон охватывал все долгосрочные инвестиционные проекты, где есть участие региона и частных партнёров.

"Необходимо обсудить все успехи и недостатки реализации подобных проектов и принять решение по будущим инициативам с использованием этого инструмента. Вопрос актуальный. С одной стороны, несмотря на некоторый негативный фон, который сформировался, у подобного инструмента есть преимущества, он достаточно гибкий и позволяет снизить нагрузку на бюджет. Как пример: если бы не было действующих проектов ГЧП, мы бы в этом году не смогли использовать средства нового инструмента финансирования, предложенного федеральным правительством, – это инфраструктурные бюджетные кредиты", - отметил губернатор.

Глава региона считает инструмент ГЧП гибким, но накладывающим серьезную нагрузку на исполнителей в органах власти.

"Нам нужно обсудить и принять решение – в ближайшем будущем мы будем этот инструмент использовать или примем решение взять паузу. Совершенствование законодательства нужно сейчас, чтобы в будущем к этому не возвращаться", - считает Андрей Травников.

Также он предложил обсудить региональные подходы к бюджетной политике на ближайшие три года.

"Чтобы в сентябре правительству дальше двигаться согласованно с депутатским корпусом по формированию проекта бюджета, важно принять решение по какому сценарию мы пойдем – консервативному, оптимистичному. Будем ли мы ориентироваться на все риски, которые нам сегодня обозначают или будем действовать более смело, как мы сделали при формировании бюджета 2019 года. Прошу депутатов, соответствующие департаменты заксобрания проанализировать как мы исполняли бюджет предыдущие пять лет, как минимум начиная с 2017 года, чтобы этот вопрос обсудить», — обратился к депутатам губернатор.

Андрей Травников подчеркнул, что готов обсуждать актуальные вопросы повестки с региональными депутатами в формате встреч с фракциями или расширенного заседания президиума законодательного собрания Новосибирской области.