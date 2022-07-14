Сумму соглашений на "Иннопроме" с Узбекистаном назвали "коммерческой тайной"

Сумма соглашений, заключенных с Узбекистаном на международной выставке "Иннопром-2022", прошедшей недавно в Екатеринбурге, засекречена. Об этом заявил заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Олег Александрин.

Как рассказал Александрин на сегодняшней пресс-конференции в уральской столице, он не будет озвучивать участников и бенефициаров, а также суммы соглашений.

"Это коммерческая тайна. Где-то переговоры еще в стадии. С узбекскими партнерами подписаны соглашения по поставкам плодоовощной продукции, текстильной продукции и обуви", - сообщил замминистра, добавив, что также идут переговоры по производству фармацевтических препаратов в одной из экономических зон Узбекистана.

Не сумел рассказать, на какую сумму были заключены соглашения на "Иннопроме", и генеральный консул республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов. Вопрос поставил дипломата в тупик.

"По инвестициям затрудняюсь сказать. Есть информация по предыдущему году, но последних данных пока нет", - признался Хатамов.

Таким образом, экономический эффект от "Иннопрома" остался непонятен. В отличие от объема затрат – строительство выставочного центра "Екатеринбург ЭКСПО", где проходило мероприятие, обошлось в миллиарды рублей.