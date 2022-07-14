14 Июля 2022
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Снимок вселенной с телескопа Webb (2022) | Фото: NASA

"Стенограффия" превратит Исеть в звездное небо

Уже в эти выходные река Исеть в Екатеринбурге снова превратится в ночное небо с сотнями маленьких звезд. Осуществить сказку наяву, как и всегда, вызвались организаторы фестиваля "Стенограффия" и команда SPEKTR. Запустить по реке маленькие диоды можно будет в субботу.

"Есть легенда, что раз в год звезды спускаются на землю, чтобы исполнить желания людей. Каждый человек может поделиться своей мечтой cо звездой и отпустить ее обратно с уверенностью, что все сбудется. Эта ночь всегда наполнена чудом настолько, что даже реку превращает в звездное небо", - сообщает пресс-служба фестиваля.

Акция традиционно пройдет у музея ИЗО (ЕМИИ на улице Воеводина, 5), где к 23.00 и раздадут маячки. Любой желающим может принять участие в мероприятии, единственное, что нужно иметь при себе - сокровенное желание.

Организаторы вновь напоминают горожанам, что переживать за Исеть не стоит. После завершения акции все звезды-желания будут собраны.

Теги: Исеть, звезды, Стенограффия



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